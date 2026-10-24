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Google изменила внешний вид настроек своего приложения «Сообщения». В свежей бета-версии меню стало компактнее, а количество визуально перегруженных элементов сократилось. Обновление пока касается оформления, но в дальнейшем приложение может получить и другие новые функции.

Компания продолжает постепенно перерабатывать интерфейс своих программ, стараясь сделать основные возможности доступнее. На этот раз изменения затронули раздел настроек Google Messages, где раньше было много категорий и отдельных пунктов. Из-за этого нужные параметры было сложнее находить среди остальных.

После установки новой бета-версии меню получило более лаконичное оформление. При этом речь не идет о полном изменении приложения: основные возможности для переписки остались прежними. Обновление направлено прежде всего на то, чтобы упростить навигацию и сделать настройки понятнее.

Параллельно компания работает и над другими нововведениями для своего мессенджера. Ранее в коде приложения обнаружили признаки возможного появления видеозвонков на основе RCS. Эта технология уже позволяет отправлять сообщения, фотографии и другие файлы с расширенными возможностями общения. Однако информация о подготовке видеочатов пока не означает, что функция скоро станет доступна всем пользователям.

Переработанное меню обнаружили в бета-версии приложения. Проверить наличие обновления можно через магазин Google Play: для этого нужно открыть раздел управления приложениями и посмотреть список доступных обновлений. Если новая версия уже выпущена для устройства, ее можно установить оттуда.

На смартфоне Pixel также можно проверить текущую версию приложения через системные настройки. Для этого необходимо открыть список установленных программ, выбрать «Сообщения» и посмотреть информацию о приложении.

Пока обновленный интерфейс доступен в тестовой сборке, а сроки его появления в стабильной версии не уточняются. При этом компания продолжает развивать приложение сразу в нескольких направлениях: упрощает существующие разделы и готовит потенциально новые способы общения.

Источник: Phonearena