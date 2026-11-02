Google сделает главную особенность Pixel 11 еще полезнее: систему подсветки HiLight ждут изменения

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Смартфоны Google Pixel 11 могут получить более широкие возможности световых уведомлений. Компания работает над расширением функции HiLight, которая позволяет получать сигналы о входящих вызовах и других событиях с помощью подсветки вокруг основной камеры. В будущем она сможет сообщать не только о звонках и сообщениях, но и об уведомлениях из других приложений.

Автор: Topique SL Источник: unsplash.com

Сейчас функция поддерживает ограниченное число сценариев: подсветка реагирует на вызовы и сообщения WhatsApp. Для отдельных контактов можно назначать разные цвета, чтобы определять отправителя, даже если смартфон лежит экраном вниз. Однако производитель планирует связать эту систему с новыми правилами управления уведомлениями в Android.

Следы соответствующих изменений обнаружили в тестовой версии Android 17 QPR3. Разрабатываемая функция позволит выбирать приложения и контакты, уведомления от которых нужно обрабатывать особым образом. Среди доступных вариантов будет возможность выделять определенные оповещения, чтобы они сразу появлялись в верхней части панели уведомлений. Одновременно с этим может включаться и подсветка HiLight.

Таким образом, пользователь сможет самостоятельно определять, какие события должны привлекать его внимание. Например, световой сигнал можно будет назначить для уведомлений из нужного мессенджера или от конкретного человека, не отвлекаясь на остальные оповещения.

Кроме того, компания рассматривает возможность использования ИИ для определения срочности уведомлений. Система сможет распознавать сообщения и другие события, требующие быстрой реакции, и дополнительно выделять их.

Официальных сроков запуска нововведения пока нет. Предполагается, что «Правила уведомлений» появятся вместе с обновлением Android 17 QPR3, которое ожидается в марте. При этом расширенные возможности световых уведомлений могут остаться эксклюзивом серии Pixel 11.

Источник: Phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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