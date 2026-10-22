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Google добавила еще один год бесплатного доступа к спутниковой функции Satellite SOS для владельцев смартфонов Pixel 9. Благодаря этому срок, после которого компания могла начать взимать плату за сервис, сдвинулся. Вместо первоначальных двух лет пользователи получат три года бесплатного использования.

Satellite SOS представили в 2024 году вместе с семейством Pixel 9. Эта функция позволяет связаться с экстренными службами через спутник, если смартфон оказался там, где нет покрытия мобильной сети. Например, она может пригодиться во время поездок в отдаленные районы или при чрезвычайных ситуациях вдали от населенных пунктов.

Для работы сервиса не требуется обычное подключение к сотовой сети: смартфон устанавливает связь со спутниками и передает запрос о помощи. Такая возможность особенно важна в ситуациях, когда позвонить по стандартной связи невозможно.

О продлении бесплатного периода компания сообщила изданию PCMag. Представитель компании подтвердил, что владельцы Pixel 9 смогут пользоваться функцией еще один год без дополнительной платы. При этом компания не стала раскрывать подробности о дальнейших условиях предоставления услуги.

Пока также неизвестно, сколько будет стоить доступ к функции после завершения бесплатного периода и появятся ли разные варианты подписки. Ранее предполагалось, что по окончании первых двух лет компания может предложить пользователям платный доступ, однако конкретные тарифы до сих пор не объявлены.

Неясно и то, получат ли аналогичное продление владельцы других смартфонов бренда. В частности, компания пока не сообщила, будет ли действовать такая же схема для серии Pixel 10.

Таким образом, компания отложила возможный переход к платной модели функции как минимум для владельцев Pixel 9. Решение о дальнейших условиях использования спутниковой связи компания пока не раскрыла.

Источник: AndroidPolice