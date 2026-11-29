Поставки смартфонов Google Pixel в США за третий квартал 2026 года выросли вдвое по сравнению с предыдущим кварталом. Однако сохранить такую динамику компании будет непросто: конкуренты усиливают позиции, а самим Pixel пока есть куда развиваться. Среди главных направлений — автономность, скорость зарядки, видеосъёмка и новые функции искусственного интеллекта.

Одним из наиболее заметных ограничений остаётся аккумулятор. Motorola уже устанавливает в свой флагман Signature 27 кремний-углеродную батарею ёмкостью 7000 мА·ч. Google пока использует литий-ионные элементы, поэтому переход на более ёмкую технологию мог бы стать серьёзным преимуществом. Есть отставание и по зарядке: Pixel 11 Pro XL поддерживает проводную мощность до 45 Вт и беспроводную до 25 Вт, тогда как Motorola Signature 27 предлагает соответственно 90 и 50 Вт.

Не меньше внимания Google стоит уделить разблокировке по лицу и видеосъёмке. Автор PhoneArena считает, что компании следует добавить инфракрасную подсветку для Unlock, чтобы распознавание лица надёжно работало при слабом освещении. Ещё одна задача — повысить качество видео и расширить набор эксклюзивных функций Pixel, которые дают практическую пользу в повседневном использовании.

При этом от собственного процессора Tensor отказываться не предлагают. Его разработка позволяет Google теснее связывать аппаратную платформу с программными возможностями и ИИ-функциями. По мнению автора публикации, именно развитие интеллектуальных инструментов, фирменных возможностей Android и автономности может помочь Pixel привлечь владельцев iPhone и Samsung, а не только удерживать уже существующих поклонников марки.

Источник: phonearena