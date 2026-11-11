Google перенесет эксклюзивную функцию Pixel 11 на смартфоны Pixel 10: они получат режим экстремальной зарядки, но не все модели серии

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Google добавит в смартфоны серии Pixel 10 функцию экстремальной зарядки, которая ранее была доступна только владельцам нового поколения Pixel 11. Нововведение станет частью обновления Android 17 QPR2, запланированного на этот месяц. Исключением будет Pixel 10a — для него эту возможность не предусмотрели.

Новый режим призван сократить время подключения смартфона к розетке. Для этого компания использует программные ограничения: устройство временно приостанавливает некоторые фоновые процессы. Благодаря этому во время зарядки уменьшается расход энергии на выполнение второстепенных задач.

Предложение включить функцию будет появляться прямо на экране блокировки, когда уровень заряда аккумулятора опустится до 50% или ниже. При желании активировать ее можно и через настройки смартфона. После первого включения соответствующая кнопка также появится в панели быстрых настроек.

Режим не работает постоянно: его придется запускать заново при каждом подключении зарядного устройства. Функция автоматически отключается после отсоединения кабеля или достижения определенного уровня заряда. Кроме того, она предназначена исключительно для проводной зарядки и не влияет на скорость беспроводной.

При этом заметного ускорения ждать не стоит. Функция не увеличивает мощность зарядки, а лишь ограничивает фоновую активность смартфона. По результатам испытаний, разница во времени пополнения аккумулятора оказывается небольшой — речь идет скорее о нескольких сэкономленных минутах, чем о принципиальном изменении скорости зарядки. Дополнительным последствием может стать более сильный нагрев устройства.

Источник: AndroidPolice