Главная особенность Galaxy S26 Ultra станет еще лучше в следующем поколении: Samsung готовит ее сразу для двух флагманов

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung собирается изменить подход к распределению одной из главных особенностей своих флагманских смартфонов. Технология, которая ранее была доступна только в самой дорогой модели серии, появится еще в одном устройстве. При этом компания готовит и дополнительные улучшения экранов: об этом сообщает SamMobile.

Автор: Harold Hisona Источник: unsplash.com

По их данным, Galaxy S27 Pro и S27 Ultra получат обновленную версию функции «Дисплей конфиденциальности». Она позволяет скрыть содержимое экрана от людей, которые смотрят на смартфон под углом. Это особенно полезно в общественных местах, например в транспорте или очередях, когда находящиеся рядом люди могут случайно увидеть личную переписку и другую информацию.

Впервые такая возможность появилась в S26 Ultra, однако в следующем поколении компания намерена расширить ее использование. Таким образом, технология перестанет быть особенностью исключительно моделей Ultra. При этом обычные S27 и S27+ ее не получат. Компания, судя по всему, сохранит дополнительную защиту экрана в качестве преимущества более дорогих смартфонов.

Еще одним изменением станет повышение яркости дисплеев S27 Pro и S27 Ultra. Благодаря этому пользоваться устройствами должно быть удобнее при ярком дневном освещении, когда солнечные лучи затрудняют чтение информации с экрана.

Официально компания пока не подтверждала эти характеристики и планы по оснащению смартфонов.

Источник: SamMobile

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