Главная особенность Galaxy S26 Ultra может перестать быть эксклюзивной: Samsung готовит Galaxy S27 Pro с той же технологией

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Samsung может расширить список смартфонов с поддержкой функции «Конфиденциальный дисплей», которая пока остается одной из особенностей флагманской серии Galaxy S26 Ultra. По предварительным данным, в следующем поколении эту технологию получит не только S27 Ultra, но и более доступный S27 Pro.

Об этом сообщает SamMobile, ссылаясь на собственные источники. По информации издания, производитель готовит для будущих смартфонов усовершенствованную версию Privacy Display. Таким образом, компания может впервые вывести эту технологию за пределы линейки Ultra, сделав ее доступной покупателям более компактных моделей.

Появление функции в S27 Pro выглядит логичным на фоне слухов о расширении семейства. Эту модель, как ожидается, позиционируют как уменьшенную альтернативу Ultra с некоторыми возможностями старшего устройства. Основным различием между смартфонами станут размеры экранов, а также отдельные особенности оснащения.

Кроме того, компания может подготовить еще одно развитие этой функции. Ранее появлялись сведения о режиме, при котором защита будет действовать только на определенной части экрана, а остальная область останется видимой под обычными углами. Пока неизвестно, войдет ли такая возможность в обновленную технологию.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Презентация семейства Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.

Источник: Phonearena