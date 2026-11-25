Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Samsung может пересмотреть оснащение камеры своего следующего флагмана. По предварительным данным, Galaxy S27 Ultra лишится сразу двух компонентов, которые использовались в предыдущих поколениях старших моделей. Речь идет о лазерной системе автофокусировки и отдельной камере с трехкратным оптическим приближением.

Об этом сообщил известный инсайдер Ice Universe. Если информация подтвердится, конфигурация камер S27 Ultra будет заметно отличаться от нынешнего S26 Ultra. При этом пока неизвестно, каким образом производитель собирается компенсировать отказ от дополнительных модулей и повлияет ли это на возможности съемки.

Лазерную автофокусировку производитель применяет в смартфонах серии Ultra со времен S21 Ultra. Эта технология помогает камере быстрее определять расстояние до объекта и наводить резкость. Однако она не является единственным способом фокусировки: соответствующие механизмы могут быть встроены непосредственно в сенсор изображения. Использует ли компания такой подход в следующем флагмане, пока не сообщается.

Ранее тот же источник опубликовал изображения предполагаемых S27 Ultra и S27 Pro. Судя по ним, производитель может отказаться от привычного вертикального расположения задних камер в пользу горизонтальной компоновки. Кроме того, у Ultra на изображениях заметны три камеры вместо четырех у S26 Ultra.

Еще одна утечка, связанная с защитными накладками для объективов, указывает на возможное различие в оформлении всей линейки. Базовые S27 и S27+ могут сохранить вертикальное расположение камер, тогда как модели Pro и Ultra получат горизонтальные блоки. При этом сходство последних двух смартфонов может указывать на общую основу их камер.

Ожидается, что серия Galaxy S27 выйдет в начале 2027 года. Компания пока не комментировала появившиеся сведения.

Источник: Gadgets360