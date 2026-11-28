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Во время распродажи в честь «Черной пятницы» на японском Amazon произошла ошибка, благодаря которой несколько покупателей смогли приобрести флагман Samsung Galaxy S26 Ultra по цене бюджетного смартфона. Стоимость устройства на короткое время опустилась примерно до 126 долларов вместо обычных 1500 долларов.

Речь шла о версии смартфона в небесно-голубом цвете. Покупателям предлагали скидку около 92%, что сделало предложение необычным для устройства такого класса. Однако акция оказалась недолгой: Amazon обнаружила ошибку в ценообразовании и убрала товар с указанной стоимостью.

Несмотря на это, некоторым пользователям все же удалось воспользоваться ситуацией. По сообщениям покупателей, интернет-магазин не только принял заказы по ошибочной цене, но и подтвердил их выполнение. Таким образом, отдельные владельцы смогли получить Galaxy S26 Ultra примерно в 12 раз дешевле его обычной стоимости.

После исчезновения предложения в сети появились скриншоты страницы Amazon Japan, сохранившие первоначальную цену. Они подтверждают, что речь действительно шла о продаже флагмана с огромной скидкой, а не о неверно переданной информации.

Источник: SamMobile