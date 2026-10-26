Galaxy OS вместо One UI для смартфонов Samsung: слухи о новой системе оказались ошибочными

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Samsung, судя по всему, не собирается отказываться от названия One UI в пользу Galaxy OS. В сети появились сообщения о возможном переименовании ПО компании, однако первоначальный источник позднее уточнил свою информацию. При этом изменения в развитии фирменной оболочки вполне возможны.

Поводом для слухов стала публикация в соцсети X. Пользователь под ником phonefuturist сообщил, что следующая версия ПО будет теснее связана с ИИ. В сообщении также фигурировало название Galaxy OS. Другие издания подхватили эту информацию, предположив, что компания готовит замену One UI.

Позже автор публикации пояснил, что речь не шла об отказе от привычного названия, а путаница возникла из-за ошибки перевода. Подтверждений того, что компания действительно намерена переименовать свою оболочку, пока нет. Компания также не объявляла о подобных планах официально.

One UI используется в устройствах бренда с 2018 года. За это время оболочка получила множество новых функций, собственные приложения и инструменты настройки. Компания продолжает развивать ее, в том числе добавляя возможности на основе ИИ и адаптируя интерфейс для разных типов устройств.

При этом One UI уже стала важной частью программной экосистемы бренда. Она работает на смартфонах и планшетах, а также развивается с учетом особенностей складных устройств. Полный отказ от нее потребовал бы серьезных изменений в ПО всей линейки гаджетов компании.

У оболочки есть и недостатки: некоторые пользователи считают ее перегруженной функциями и отмечают проблемы с производительностью. Тем не менее оснований полагать, что компания готовит скорую замену One UI, сейчас нет.

Это не исключает крупных изменений в будущих версиях программного обеспечения. Однако пока вероятнее, что компания продолжит совершенствовать существующую оболочку, а не откажется от нее ради нового названия.

Источник: Engadget