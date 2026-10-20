Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Samsung может пересмотреть характеристики будущих смартфонов Galaxy S27 и Galaxy A из-за роста стоимости комплектующих. По данным инсайдера Ланзука, в 2027 году компания намерена активнее сокращать расходы, причем изменения могут затронуть не только недорогие устройства, но и флагманскую линейку.

Как сообщает источник в блоге Naver, одной из главных причин стали проблемы с поставками оперативной памяти и ее подорожание. Производителям приходится тратить больше средств на выпуск смартфонов, поэтому Samsung может изменить подход к выбору компонентов и сократить различия между устройствами разных ценовых категорий.

Речь идет в том числе о S27 Pro, появление которого ожидается в следующем году. Пока неизвестно, какие характеристики этой модели могут пересмотреть. По информации инсайдера, компания также может выпускать смартфоны одной серии с разными объемами оперативной памяти и встроенного накопителя. Это позволит гибче управлять производственными расходами.

При этом компания сохраняет сильные позиции на рынке. В третьем квартале текущего года поставки смартфонов компании снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако ее доля рынка выросла с 19% до 23%.

Рост стоимости компонентов затрагивает всю отрасль. В этом году нехватка памяти уже привела к увеличению расходов производителей, а некоторые компании начали повышать цены на свои устройства. По предварительным данным, ситуация может сохраниться и в 2027 году.

Если сведения инсайдера подтвердятся, компании придется искать баланс между стоимостью смартфонов и их характеристиками. В результате новые модели могут получить менее значительные улучшения по сравнению с предшественниками. Пока компания официально не сообщала о планах менять характеристики смартфонов, поэтому конкретные решения производителя остаются неизвестными.

Источник: Phonearena