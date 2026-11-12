Еще одна камера, но без оптического зума: появились подробности будущего iPhone Air 2

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Второе поколение тонкого смартфона Apple может получить дополнительную камеру, однако ее возможности окажутся не такими интересными, как можно было ожидать. По предварительным данным, вместо телеобъектива компания установит сверхширокоугольный модуль. Презентация iPhone Air 2, как ожидается, состоится в первой половине 2027 года.

Автор: Georgiy Lyamin Источник: unsplash.com

Оригинальный iPhone Air выделяется на фоне других смартфонов прежде всего тонким корпусом. При его разработке компания сделала ставку на внешний вид и удобство, а не на максимальное количество камер или увеличенную батарею. Такой подход нашел свою аудиторию: далеко не всем покупателям нужны передовые характеристики, поскольку смартфон для них остается прежде всего устройством для общения, интернета и повседневных задач.

В следующей модели производитель, по слухам, планирует устранить один из главных недостатков оригинала — отсутствие второй камеры. Однако выбор дополнительного модуля вызывает вопросы. Сверхширокоугольная камера позволит захватывать больше объектов в кадре, например при съемке зданий и пейзажей. При этом она не обеспечит оптического приближения.

Альтернативой мог бы стать телеобъектив. Он позволил бы приближать удаленные объекты без существенной потери качества и делать более выразительные портреты. Такое решение заметнее расширило бы возможности камеры, особенно с учетом того, что основного модуля уже достаточно для большинства обычных снимков.

Других крупных изменений в iPhone Air 2 пока не ожидается. Смартфону приписывают более современный процессор, но заметного увеличения аккумулятора или объема оперативной памяти в предварительных прогнозах нет.

На этом фоне первое поколение после выхода преемника может стать более доступным вариантом для покупателей. Его производительности достаточно для повседневного использования, а программная поддержка Apple позволит продолжать получать обновления в течение нескольких лет.

Источник: Phonearena

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