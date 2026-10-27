Эксперты портала iFixit разобрали iPhone Duo и предположили причину трескающихся экранов складных смартфонов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Запуск iPhone Duo проходит не так гладко, как хотелось бы компании Apple. Спустя всего несколько часов после выхода устройства появились первые жалобы: пользователи сообщали о том, что экран iPhone Duo треснул. По их словам, они сложили смартфон всего несколько раз, после чего раздался громкий хруст, и дисплей вышел из строя. Причина произошедшего пока не установлена.

Автор: iFixit Источник: de.ifixit.com

Специалисты издания iFixit разобрали iPhone Duo и подробно изучили его устройство. Главная цель — выяснить, насколько легко поддается ремонту первый складной iPhone в случае повреждения. По данным iFixit, внешний дисплей легко снимается, а доступ ко многим другим компонентам можно получить, не разбирая весь iPhone Duo целиком.

Также положительно были оценены два встроенных аккумулятора, которые можно легко извлечь. Достаточно подключить 9-вольтовую батарейку к специальным контактам — и фиксаторы аккумуляторов откроются. Это избавляет от трудоемкого процесса демонтажа, который потребовался бы в случае с приклеенными батареями. Благодаря этим особенностям iPhone Duo получил от iFixit пять баллов из десяти — лучший результат, который когда-либо был у складного смартфона в их оценках.

Разборка устройства также пролила свет на проблему треснувших дисплеев. Пользователи сообщают о появлении тонкой горизонтальной трещины, идущей от правой стороны устройства к центру, где она переходит в вертикальную линию. По информации iFixit, именно там, где проходит горизонтальная трещина, расположен шлейф, соединяющий обе части iPhone Duo.

Автор: iFixit Источник: de.ifixit.com

Вертикальная же линия проходит над участком, где не только проложен шлейф, соединяющий две половины устройства, но и находится подвижная опора, призванная облегчать процесс складывания iPhone Duo. По данным iFixit, именно в той точке, где пересекаются две линии излома, сосредоточено множество различных компонентов. Из-за этого крайне сложно определить конкретную причину повреждения дисплея.

Согласно версии экспертов по ремонту, проблема заключается в некорректной работе подвижной опоры. Из-за механического дефекта, конструктивной ошибки или попадания загрязнений внутрь устройства опора не отходит достаточно далеко, чтобы освободить пространство для дисплея в момент складывания. В результате экран в одной точке давит на шарнир, что приводит к его поломке в наиболее уязвимых местах. Apple предлагает владельцам таких устройств их замену. Однако, если подобные неполадки возникнут уже после истечения гарантийного срока, ремонт может обойтись очень дорого: согласно прайс-листу Apple, замена внутреннего дисплея в iPhone Duo стоит 1149 евро.

Источник: iFixit

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор avia_news Рейтинг 0.00
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