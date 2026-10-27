Эксперты портала iFixit разобрали iPhone Duo и предположили причину трескающихся экранов складных смартфонов

Запуск iPhone Duo проходит не так гладко, как хотелось бы компании Apple. Спустя всего несколько часов после выхода устройства появились первые жалобы: пользователи сообщали о том, что экран iPhone Duo треснул. По их словам, они сложили смартфон всего несколько раз, после чего раздался громкий хруст, и дисплей вышел из строя. Причина произошедшего пока не установлена.

Специалисты издания iFixit разобрали iPhone Duo и подробно изучили его устройство. Главная цель — выяснить, насколько легко поддается ремонту первый складной iPhone в случае повреждения. По данным iFixit, внешний дисплей легко снимается, а доступ ко многим другим компонентам можно получить, не разбирая весь iPhone Duo целиком.

Также положительно были оценены два встроенных аккумулятора, которые можно легко извлечь. Достаточно подключить 9-вольтовую батарейку к специальным контактам — и фиксаторы аккумуляторов откроются. Это избавляет от трудоемкого процесса демонтажа, который потребовался бы в случае с приклеенными батареями. Благодаря этим особенностям iPhone Duo получил от iFixit пять баллов из десяти — лучший результат, который когда-либо был у складного смартфона в их оценках.

Разборка устройства также пролила свет на проблему треснувших дисплеев. Пользователи сообщают о появлении тонкой горизонтальной трещины, идущей от правой стороны устройства к центру, где она переходит в вертикальную линию. По информации iFixit, именно там, где проходит горизонтальная трещина, расположен шлейф, соединяющий обе части iPhone Duo.

Вертикальная же линия проходит над участком, где не только проложен шлейф, соединяющий две половины устройства, но и находится подвижная опора, призванная облегчать процесс складывания iPhone Duo. По данным iFixit, именно в той точке, где пересекаются две линии излома, сосредоточено множество различных компонентов. Из-за этого крайне сложно определить конкретную причину повреждения дисплея.

Согласно версии экспертов по ремонту, проблема заключается в некорректной работе подвижной опоры. Из-за механического дефекта, конструктивной ошибки или попадания загрязнений внутрь устройства опора не отходит достаточно далеко, чтобы освободить пространство для дисплея в момент складывания. В результате экран в одной точке давит на шарнир, что приводит к его поломке в наиболее уязвимых местах. Apple предлагает владельцам таких устройств их замену. Однако, если подобные неполадки возникнут уже после истечения гарантийного срока, ремонт может обойтись очень дорого: согласно прайс-листу Apple, замена внутреннего дисплея в iPhone Duo стоит 1149 евро.

Источник: iFixit