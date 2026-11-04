Эксклюзивная функция складного iPhone Duo появится на обычных iPhone: Apple расширит возможности режима ожидания в iOS 27.3

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Apple готовит расширение одной из программных возможностей складного iPhone Duo на другие свои смартфоны. Речь идет об обновленном режиме ожидания, который позволяет использовать экран устройства для отображения часов, фотографий и виджетов во время зарядки. Сейчас эта версия функции доступна только на новой складной модели, но ситуация должна измениться с выходом iOS 27.3.

Как сообщает 9to5Mac, соответствующие изменения появились в первой бета-версии iOS 27.3 для разработчиков. Ранее компания существенно переработала режим ожидания для iPhone Duo, добавив новые варианты оформления и больше возможностей настройки. В частности, пользователи получили дополнительные циферблаты, выбор цветов и поддержку общих фотоальбомов. Теперь компания намерена перенести эти улучшения на смартфоны с обычными экранами.

Напомним, режим ожидания появился еще в iOS 17. Если поставить iPhone на зарядку горизонтально, он превращается в небольшой информационный экран. На нем можно разместить часы, фотографии и полезные виджеты, чтобы видеть нужную информацию без необходимости брать смартфон в руки.

Помимо этого, в iOS 27.3 ожидаются и другие нововведения. Производитель продолжает работу над обновленным приложением «Здоровье», а Siri должна получить поддержку дополнительных языков и расширенные возможности взаимодействия со стандартными приложениями. Параллельно компания тестирует новые функции для Apple Watch.

Выход iOS 27.3 ожидается в декабре. Обновление будет доступно для iPhone 11 и более новых моделей. Таким образом, улучшенный режим ожидания получат не только владельцы складного iPhone Duo, но и пользователи обычных смартфонов бренда.

Источник: Phonearena