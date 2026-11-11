Два поколения без неё — и снова в строю: Honor готовит неожиданное изменение камеры Magic 10

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| Новость | Смартфоны и телефоны

В смартфонах Honor Magic 10 может вновь появиться камера с физически регулируемой диафрагмой. Производитель, судя по новой утечке, готов пересмотреть решение, принятое при разработке Magic 8, и вернуть оптическую технологию, которую использовали два предыдущих поколения флагманов.

Автор: Георгий Лямин Источник: unsplash.com

Информацию опубликовал китайский инсайдер Smart Pikachu в социальной сети Weibo. Он упомянул серию Magic 10, но не раскрыл характеристики камеры и не уточнил, какие модели получат новую систему. Сама Honor пока не подтвердила эти сведения.

Механическую диафрагму компания впервые использовала в основной 50-мегапиксельной камере Magic 6 Pro. Она позволяла физически менять отверстие объектива между значениями f/1.4 и f/2.0. Более широкая диафрагма пропускает больше света, что полезно при съёмке в темноте, а сужение отверстия помогает увеличить глубину резкости и сохранить чёткость большего количества объектов в кадре. В серии Magic 7 эту конструкцию сохранили.

В Magic 8 производитель перешёл на фиксированную диафрагму f/1.6, а следующее поколение сделало ставку на 200-мегапиксельный сенсор и видеовозможности с технологиями ARRI. Если утечка подтвердится, Magic 10 получит другой подход к улучшению мобильной фотографии: вместо одной лишь гонки разрешения компания вновь обратится к механике оптической системы.

Источник: gizchina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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