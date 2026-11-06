До премьеры еще несколько месяцев, но Samsung Galaxy S27 уже готовят к мировому запуску: будущий флагман обнаружили в базе индийского регулятора

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| Новость | Смартфоны и телефоны

До официальной премьеры семейства Samsung Galaxy S27 остается еще несколько месяцев, однако подготовка к запуску уже началась. Один из будущих смартфонов серии появился в электронной индийской базе BIS. Это указывает на то, что производитель приступил к оформлению необходимых документов для выхода устройства на местный рынок.

Автор: Evgeny Opanasenko Источник: unsplash.com

Как сообщает GSMArena, в базе регулятора обнаружена модель с обозначением SM-S952B/DS. Предполагается, что под этим номером скрывается международная версия обычного Galaxy S27. Подобные регистрации нередко появляются незадолго до выхода новых устройств, хотя в данном случае компания пока не выступала с официальными заявлениями.

Представить новое семейство флагманов компания, по предварительным данным, должна в январе или феврале 2027 года. Ожидается, что линейка окажется шире нынешней и будет включать четыре устройства: S27, S27+, S27 Ultra и S27 Pro. Последняя модель, если информация подтвердится, дополнит серию и расположится между версиями Plus и Ultra.

Таким образом, появление базового S27 в индийской сертификационной базе стало очередным свидетельством подготовки производителя к выпуску следующего поколения флагманов. Однако до презентации еще далеко, поэтому окончательные характеристики и состав линейки производитель пока не раскрывал.

Источник: Gadgets360

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