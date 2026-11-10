Даже самые доступные смартфоны Galaxy могут получить OLED-экраны: Samsung готовится отказаться от ЖК-дисплеев в бюджетной линейке

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Samsung может отказаться от ЖК-дисплеев даже в самых доступных смартфонах Galaxy. Производители экранов рассматривают возможность выпуска недорогих OLED-панелей, которые позволят перенести эту технологию в начальный ценовой сегмент. Сейчас такие дисплеи устанавливаются преимущественно в более дорогие устройства.

Как сообщает корейское издание ZDNet Korea, Samsung Display вместе с китайскими производителями BOE и Tianma изучает перспективы производства упрощенных OLED-экранов. Главная задача — снизить стоимость таких панелей, чтобы их можно было использовать в смартфонах, для которых раньше выбирали обычные ЖК-дисплеи.

Интерес к этому направлению связан в том числе с изменениями на рынке мобильных устройств. Из-за проблем с поставками памяти производители сталкиваются с ограничениями выпуска смартфонов, особенно дорогих моделей. На этом фоне Samsung и Apple стараются компенсировать снижение объемов продаж повышением средних цен. Однако в бюджетном сегменте такой подход практически не работает: покупатели гораздо внимательнее относятся к стоимости устройств.

Для производителей дисплеев переход в начальный ценовой сегмент также становится способом найти дополнительные источники заказов. Снижение спроса на экраны для флагманских смартфонов заставляет их искать покупателей среди производителей более доступных моделей. Помимо самой Samsung, потенциальными заказчиками OLED-панелей могут стать Oppo и Vivo.

Для линейки Galaxy A это может означать постепенное исчезновение ЖК-экранов. Сейчас компания использует их только в наиболее доступных моделях Galaxy A0x, тогда как остальные представители семейства уже получили AMOLED-дисплеи.

Пока производители не называют сроки появления новых панелей. Неизвестно и то, насколько переход на OLED отразится на стоимости бюджетных смартфонов. Тем не менее, если планы производителей будут реализованы, ЖК-дисплеи в самых дешевых устройствах Samsung могут вскоре остаться в прошлом.

Источник: SamMobile