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Смартфоны Samsung Galaxy смогут самостоятельно переключать мессенджеры с Wi-Fi на мобильный интернет, если беспроводное соединение начнет работать нестабильно. Такая возможность появилась в первой бета-версии One UI 9.5 и призвана избавить пользователей от проблем со звонками и отправкой сообщений при плохом сигнале домашней или общественной сети.

Раньше подобное переключение тоже было доступно в оболочке Samsung, однако действовало оно сразу для всего смартфона. Теперь компания предусмотрела более гибкий вариант: пользователь сможет разрешить отдельным приложениям переходить на мобильную связь, не затрагивая подключение остальных программ. Это особенно полезно в ситуациях, когда Wi-Fi формально остается подключенным, но скорость передачи данных падает или соединение периодически прерывается.

Изменения затронули инструмент Intelligent Wi-Fi, который отвечает за работу беспроводных сетей на устройствах Galaxy. В предыдущей версии One UI он уже умел автоматически переводить смартфон на мобильный интернет, но не позволял выбирать конкретные программы. Теперь компания добавила такую настройку, расширив возможности управления подключением.

Есть и другое изменение: смартфон сможет самостоятельно включать Wi-Fi, когда поблизости обнаруживается знакомая сеть. Таким образом, в One UI 9.5 компания продолжает развивать функции, которые помогают устройству автоматически выбирать подходящий способ подключения к интернету.

Источник: SamMobile