ColorOS 17 начнёт выходить на смартфоны OPPO, OnePlus и Realme 29 октября — обновление затронет и старые модели

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Массовое обновление смартфонов OPPO, OnePlus и Realme до Android 17 начнётся 29 октября 2026 года. Первыми ColorOS 17 получат флагманы OPPO Find X9 и Find N6, OnePlus 15 и планшет OnePlus Pad 4, а также Realme GT 8 Pro. Для владельцев устройств трёх брендов это означает переход на общую программную платформу: OnePlus и Realme тоже будут получать ColorOS 17 вместо собственных оболочек OxygenOS и Realme UI.

Автор: OPPO Источник: www.gizmochina.com

Распространение обновления продолжится в ноябре и декабре, а для части устройств запланировано на первый квартал 2027 года. Уже 30 октября очередь дойдёт до OnePlus 15R, OnePlus 13 и 13s, а также Realme GT 7 Pro и Realme 16 Pro. В последующие месяцы обновление получат более ранние флагманы, модели среднего класса, планшеты и другие устройства. В опубликованном графике предусмотрены отдельные сроки для каждой линейки, поэтому выход новой версии не будет одновременным даже для всех смартфонов одной марки.

ColorOS 17 основана на Android 17 и меняет оформление интерфейса, анимацию и управление системными ресурсами. Распространение будет поэтапным: указанная дата обозначает начало выпуска обновления для соответствующей группы устройств, а не гарантированный день его появления на каждом смартфоне. Владельцам старых моделей придётся ждать дольше — часть совместимых устройств получит новую систему только в начале 2027 года.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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