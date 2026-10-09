Цены на Samsung Galaxy S27 раскрыты за несколько месяцев до выхода: известна предварительная стоимость для разных рынков

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung может расширить семейство Galaxy S27 до четырех моделей, добавив к привычным версиям Plus и Ultra новый вариант Pro. В интернете появились предварительные сведения об экранах будущих смартфонов и их предполагаемой стоимости. Ожидается, что флагманы представят в начале следующего года, однако сама компания пока не раскрывала подробностей о готовящихся устройствах.

Автор: ENG-HS Источник: unsplash.com

По информации пользователя Schrödinger из социальной сети X, линейка будет включать модели S27, S27+, S27 Pro и S27 Ultra. Предполагаемые цены на все четыре модели приведены в таблице ниже:

Модель США Южная Корея Другие рынки
Galaxy S27 $899 $899 от $999
Galaxy S27+ $1099 $1099 от $1199
Galaxy S27 Pro $1299 от $1399
Galaxy S27 Ultra $1399 $1499 $1499-1549

Согласно утечке, смартфоны будут различаться не только стоимостью, но и размерами экранов. Модели S27 и S27+ якобы получат AMOLED-дисплеи диагональю 6,3 и 6,7 дюйма соответственно. Для их производства компания планирует использовать люминесцентный материал M14+. Две старшие модели могут оснастить панелями с материалом M16. Предполагается, что S27 Pro получит экран диагональю 6,47 дюйма, а S27 Ultra — 6,9 дюйма.

Все сведения о будущих устройствах остаются предварительными. Компания пока не подтвердила ни состав линейки, ни характеристики экранов, ни указанные цены. До официального анонса эти данные могут измениться.

Источник: Gadgets360

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