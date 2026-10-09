Цены на Samsung Galaxy S27 раскрыты за несколько месяцев до выхода: известна предварительная стоимость для разных рынков
Samsung может расширить семейство Galaxy S27 до четырех моделей, добавив к привычным версиям Plus и Ultra новый вариант Pro. В интернете появились предварительные сведения об экранах будущих смартфонов и их предполагаемой стоимости. Ожидается, что флагманы представят в начале следующего года, однако сама компания пока не раскрывала подробностей о готовящихся устройствах.
По информации пользователя Schrödinger из социальной сети X, линейка будет включать модели S27, S27+, S27 Pro и S27 Ultra. Предполагаемые цены на все четыре модели приведены в таблице ниже:
|Модель
|США
|Южная Корея
|Другие рынки
|Galaxy S27
|$899
|$899
|от $999
|Galaxy S27+
|$1099
|$1099
|от $1199
|Galaxy S27 Pro
|$1299
|—
|от $1399
|Galaxy S27 Ultra
|$1399
|$1499
|$1499-1549
Согласно утечке, смартфоны будут различаться не только стоимостью, но и размерами экранов. Модели S27 и S27+ якобы получат AMOLED-дисплеи диагональю 6,3 и 6,7 дюйма соответственно. Для их производства компания планирует использовать люминесцентный материал M14+. Две старшие модели могут оснастить панелями с материалом M16. Предполагается, что S27 Pro получит экран диагональю 6,47 дюйма, а S27 Ultra — 6,9 дюйма.
Все сведения о будущих устройствах остаются предварительными. Компания пока не подтвердила ни состав линейки, ни характеристики экранов, ни указанные цены. До официального анонса эти данные могут измениться.
Источник: Gadgets360
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