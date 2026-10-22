Большой экран, батарея на 10000 мА*ч и 512 ГБ памяти в «базе»: представлен смартфон Oukitel WP60 4G

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Oukitel выпустила средне-бюджетный защищенный смартфон WP60 4G. От 5G-версии, что вышла на свет год назад, новинку отличает две вещи. Первая — это, естественно, процессор: если в 5G-аппарате стоял Mediatek Dimensity 7025, то здесь установлен близкий по мощности Mediatek Helio G100. Вторая — более простой набор камер: сзади установлен один модуль на 64 МП, в то время, как у предыдущей модели были основной сенсор на 108 МП и ультраширик на 8 МП.

Автор: Oukitel Источник: oukitel.store

Особенностью смартфона стал большой 7,2-дюймовый IPS-экран, который получил частоту обновления 120 Гц, защитное стекло Gorilla Glass 5, яркость до 500 нит и разрешение 1560x720 пикселей. Также смартфон может похвастать кремний-углеродной батареей на 10000 мА*ч, что поддерживает 33-ваттную зарядку и может работать в роли пауэрбанка. Из других характеристик заявлены Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth 5.2 и защита по сертификату IP69K.

Oukitel WP60 4G доступен в версиях 8/512 и 12/512. Младшую из них уже можно купить примерно за 21 тысячу рублей, а вот цена старшей пока не сообщается.

Источник: Helpix

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Человек, влюблённый в технологии. Простым и понятным языком пишу о смартфонах, планшетах и прочих гаджетах.
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