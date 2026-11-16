Больше не придется вручную записывать каждый прием пищи: Samsung Health научится считать калории по фотографиям

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Samsung готовит для своего приложения Samsung Health новую функцию на базе Galaxy AI, которая позволит определять калорийность еды по фотографии. Пользователям больше не придется самостоятельно искать каждый продукт в списке и указывать его количество: достаточно будет сделать снимок готового блюда, чтобы получить примерную оценку его энергетической ценности.

Возможность под названием Scan meal обнаружили в одной из версий приложения. Официального анонса пока не было, однако разработка может стать частью следующего крупного обновления программного обеспечения One UI 9.5.

Работать функция сможет не только с новыми снимками. Пользователи также смогут загружать фотографии из галереи. Galaxy AI проанализирует изображение, постарается определить находящиеся на тарелке продукты, распознать ингредиенты и оценить размер порций. На основании этих данных система рассчитает примерную калорийность блюда и позволит сохранить результат в дневнике питания.

Сейчас для ведения такого дневника обычно приходится вручную добавлять продукты и указывать их количество. Новая разработка должна упростить этот процесс и сократить время, необходимое для учета ежедневного рациона.

Впрочем, компания сразу обращает внимание на ограничения технологии. Результат может зависеть от качества снимка, освещения и ракурса, поэтому полученные цифры не стоит воспринимать как точный подсчет калорий. Функция также не предназначена для замены рекомендаций профессиональных специалистов по питанию.

На данный момент Scan meal проходит бета-тестирование. При обработке фотографии передаются на серверы компании, а снимки и результаты распознавания сохраняются в приложении. Компания также допускает изменение условий доступа к новой возможности: в будущем ее использование или отдельные функции могут стать платными.

Источник: SamMobile