Больше не придется вручную записывать каждый прием пищи: Samsung Health научится считать калории по фотографиям
Samsung готовит для своего приложения Samsung Health новую функцию на базе Galaxy AI, которая позволит определять калорийность еды по фотографии. Пользователям больше не придется самостоятельно искать каждый продукт в списке и указывать его количество: достаточно будет сделать снимок готового блюда, чтобы получить примерную оценку его энергетической ценности.
Возможность под названием Scan meal обнаружили в одной из версий приложения. Официального анонса пока не было, однако разработка может стать частью следующего крупного обновления программного обеспечения One UI 9.5.
Работать функция сможет не только с новыми снимками. Пользователи также смогут загружать фотографии из галереи. Galaxy AI проанализирует изображение, постарается определить находящиеся на тарелке продукты, распознать ингредиенты и оценить размер порций. На основании этих данных система рассчитает примерную калорийность блюда и позволит сохранить результат в дневнике питания.
Сейчас для ведения такого дневника обычно приходится вручную добавлять продукты и указывать их количество. Новая разработка должна упростить этот процесс и сократить время, необходимое для учета ежедневного рациона.
Впрочем, компания сразу обращает внимание на ограничения технологии. Результат может зависеть от качества снимка, освещения и ракурса, поэтому полученные цифры не стоит воспринимать как точный подсчет калорий. Функция также не предназначена для замены рекомендаций профессиональных специалистов по питанию.
На данный момент Scan meal проходит бета-тестирование. При обработке фотографии передаются на серверы компании, а снимки и результаты распознавания сохраняются в приложении. Компания также допускает изменение условий доступа к новой возможности: в будущем ее использование или отдельные функции могут стать платными.
Источник: SamMobile
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