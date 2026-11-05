Больше, чем у Galaxy S26 Ultra и S27 Ultra: два доступных смартфона Galaxy A получат аккумуляторы на 6000 мАч

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Samsung готовит заметное обновление аккумулятора для своих недорогих смартфонов. По предварительным данным, будущий Galaxy A38 получит батарею емкостью 6000 мАч. Если информация подтвердится, модель сможет обойти по этому показателю даже некоторые флагманы компании, хотя сама будет относиться к более доступному сегменту.

Для сравнения, нынешний A37 оснащен аккумулятором на 5000 мАч. Таким образом, прирост может составить сразу 1000 мАч. Более того, предполагаемая емкость окажется выше, чем у S26 Ultra с его 5000 мАч. Даже готовящийся S27 Ultra, которому приписывают батарею на 5700 мАч, может уступить более доступной модели.

Пока неизвестно, за счет чего производитель рассчитывает добиться увеличения времени автономной работы. Одной емкости аккумулятора для этого недостаточно: многое будет зависеть от установленного процессора и оптимизации системы. Характеристики A38 пока не раскрыты, поэтому оценивать реальное время работы смартфона еще рано.

Похожее обновление, согласно утечке, может ожидать и A58. Ему тоже приписывают аккумулятор на 6000 мАч вместо 5000 мАч у предшественника. Если сведения верны, компания планирует одновременно увеличить емкость батарей в двух моделях среднего класса.

Кроме того, A38 и A58 могут получить поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт. Это позволит им сравняться по скорости зарядки с более дорогими устройствами, а некоторые представители будущей флагманской серии S27, по предварительным данным, даже не смогут предложить такую мощность.

Официального подтверждения характеристик пока нет. Неизвестны и цены будущих новинок. При этом предыдущее поколение уже вышло на рынок дороже своих предшественников, поэтому A38 и A58 также могут прибавить в стоимости.

Источник: Phonearena