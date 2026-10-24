Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Samsung опубликовала перечень моделей Galaxy, для которых предусмотрено обновление One UI 9 на Android 17. Список представило подразделение компании, сообщившее о выходе прошивки в октябре и ноябре. Эти сроки относятся к Японии, а в других странах обновление может появиться позже.

Новая версия системы дебютировала на смартфонах Galaxy S26 в сентябре, после чего стала доступна для ряда прежних флагманов. Теперь компания подтвердила поддержку дополнительных устройств, включая складные модели, смартфоны среднего класса и планшеты.

Полный список устройств приведен в таблице ниже:

Категория Модели Смартфоны Galaxy S S26, S26+, S26 Ultra, S25, S25 Ultra, S24, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23 Ultra Складные смартфоны Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5 Смартфоны Galaxy A A57, A55, A54, A36, A25 Планшеты Galaxy Tab S Tab S11, S11 Ultra, Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+, S10 Lite, Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+, Tab S6 Lite (2024) Планшеты Galaxy Tab A Tab A11, A11+, A11 5G Защищенные планшеты Tab Active 5 Pro

Перечень пока нельзя назвать окончательным. В нем отсутствуют некоторые версии S24 и S25, а также множество устройств серии Galaxy A. Поэтому по мере подготовки прошивки для разных рынков компания может подтвердить поддержку дополнительных устройств.

За пределами Японии распространение One UI 9, согласно предварительным оценкам, может продолжиться в декабре и январе. Точные даты выхода обновления в отдельных странах компания пока не назвала.

Источник: Gizmochina