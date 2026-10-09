BOE и OnePlus создали экран с высокой частотой и сниженным энергопотреблением

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| Новость | Смартфоны и телефоны

OnePlus и BOE представили дисплей четвёртого поколения Oriental Screen, разработанный специально для будущего флагмана OnePlus 16. Панель получит аппаратную поддержку частоты обновления 165 Гц во всей системе и до 185 Гц в игровых сценариях.

В основе экрана лежит новый материал X4 и обновлённая LTPO-схема управления высокой частотой. Производители заявляют, что дисплей сможет сохранять высокую плавность, яркость и точность цветопередачи без заметного роста энергопотребления.

Автор: OnePlus Источник: www.oneplus.com

По данным OnePlus, при включённом глобальном режиме 165 Гц расход энергии будет примерно сопоставим с предыдущим режимом 120 Гц. Компания также заявляет отсутствие мерцания, цветовых сдвигов, задержек и перегрева при работе панели.

Для повышения точности изображения каждый субпиксель якобы проходит три этапа аппаратной калибровки. Экран также получил технологию Super Dynamic Clarity для повышения чёткости движущихся объектов, режим защиты зрения и функцию Sun Display для улучшения читаемости при ярком освещении.

OnePlus 16 станет первым смартфоном с Oriental Screen 4.0. Устройство получит экран с очень узкими рамками по четырём сторонам — около 1,15 мм. В играх максимальная частота обновления составит 185 Гц, но её доступность будет зависеть от конкретной игры и режима работы.

Официальная презентация OnePlus 16 состоится 12 октября в 19:00 по пекинскому времени. Компания пока не раскрыла цену смартфона, полный набор характеристик и сроки международных продаж.

Источник: IT Home

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