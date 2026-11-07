Батарея на 10 000 мА·ч и камера всего на 50 Мп: раскрыты секреты Realme 17 Pro

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Утечка раскрыла, чем Realme 17 Pro будет отличаться от старшей модели Pro+: смартфон получит аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч, но более скромный процессор и упрощённую систему камер. Новые сведения позволяют точнее определить место устройства в будущей линейке Realme 17.

По информации отраслевых источников, опубликованной XpertPick и GSMArena, Realme 17 Pro оснастят процессором MediaTek Dimensity 7300 и 1,5K AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Основная камера получит разрешение 50 Мп, а дополнительный сверхширокоугольный модуль — 8 Мп. Фронтальная камера сможет записывать видео в формате 4K при 30 кадрах в секунду, но её разрешение пока не установлено.

Главным отличием смартфона станет батарея на 10 000 мА·ч. Для сравнения, Realme 16 Pro оснащён аккумулятором на 7000 мА·ч. Если сведения подтвердятся, прирост составит около 43%. Также источники упоминают сканер отпечатков пальцев под экраном и защиту корпуса по стандартам IP68/IP69.

Разница между моделями Pro и Pro+ может оказаться существенной. Более ранняя утечка приписывала одному из старших смартфонов серии процессор Dimensity 7500, основную камеру на 200 Мп и отдельный 50-мегапиксельный телеобъектив с оптическим увеличением 3,5x. Вероятно, эти характеристики относятся к Pro+ или Pro Max. Realme пока не подтвердила характеристики устройств и не объявила дату их выхода. Также ожидается Android 17 с оболочкой ColorOS 17.

Источник: gsmarena