Apple выпустила iOS 27.3 с обновлённым «Здоровьем», умной Siri и новыми функциями Safari

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Apple начала тестирование iOS 27.3 — обновления, которое заметно меняет работу Safari и расширяет возможности голосового помощника Siri AI. Среди наиболее заметных нововведений — вертикальное расположение вкладок, автоматическое затемнение сайтов и дополнительные команды для управления приложениями. Первая бета-версия для разработчиков вышла 3 ноября 2026 года.

Автор: Георгий Лямин Источник: unsplash.com

В Safari теперь можно переключить вкладки в вертикальный режим. Это позволяет разместить их в боковой панели и удобнее работать с большим количеством открытых страниц. Ещё одно нововведение — адаптивная тёмная тема. Браузер сможет затемнять сайты, у которых изначально нет собственного тёмного оформления.

Особое внимание Apple уделила Siri AI. Помощник получил новые действия внутри системных приложений: он может сортировать и закрывать вкладки Safari, очищать историю посещений, сохранять статьи в список для чтения, работать с почтой и файлами. Кроме того, Apple расширила языковую поддержку Siri AI, добавив норвежский, турецкий, вьетнамский и традиционный китайский. Разработчики также получили возможность подключать собственные команды к помощнику через App Intents.

Ещё одно крупное изменение — возвращение переработанного приложения «Здоровье». В нём появились разделы Insights и Longevity. Первый собирает данные о сне, пульсе, физической активности и других показателях, а второй отслеживает состояние организма по семи направлениям. Среди новых инструментов — Health Age, оценивающий биологические показатели пользователя относительно его возраста. В iOS 27.3 также появились новые возможности Apple Music, режим силовых тренировок в Fitness+ и функция Reachability для складного iPhone Duo.

Обновление затронуло и другие функции системы. Apple добавила в приложение «Музыка» режим Selfie Sing для записи караоке-видео, а Fitness+ получил программу Gym Strength, которая составляет индивидуальный четырёхнедельный план силовых тренировок.

Владельцы iPhone Duo смогут пользоваться Reachability: функция перемещает содержимое экрана влево или вправо, упрощая управление складным смартфоном одной рукой. Публичное тестирование iOS 27.3 началось 5 ноября. Полноценный релиз ожидается в декабре 2026 года.

Источник: opersystem

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