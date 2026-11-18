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Apple открыла владельцам складного iPhone Duo доступ к оригинальным запчастям для самостоятельного ремонта. В каталоге появились дисплеи, камеры, обе батареи и даже системная плата. Но цены показывают, что заменить отдельную деталь и восстановить смартфон в сборе — совершенно разные по стоимости задачи.

Самая заметная разница касается внутреннего экрана. Отдельная дисплейная панель стоит $499, тогда как полный модуль в сборе оценён в $999. Внешний дисплей обойдётся в $379. Для сравнения, задняя камера стоит $229, а заднее стекло — $199.

Apple продаёт и другие компоненты складной модели. Каждая из двух батарей оценена в $119, но при возврате старой детали компания предоставляет скидку: итоговая стоимость снижается до $61,88. Аналогичная система зачёта действует для некоторых других комплектующих. Специальный набор инструментов для ремонта можно арендовать на семь дней за $49.

Запчасти доступны через программу Self Service Repair в США, Канаде и Европе. Apple также предоставляет инструкции по разборке устройства и замене компонентов. Теперь владельцы iPhone Duo могут самостоятельно заказать оригинальные детали или передать их независимой мастерской, однако сложность конструкции складного смартфона и стоимость дисплейного модуля остаются серьёзными препятствиями для недорогого ремонта.

Источник: gsmarena