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Apple готовит особенно важный запуск iPhone 20 Pro, но юбилейный смартфон может лишиться одной из самых амбициозных разработок. Компания рассчитывала выпустить устройство с полностью безрамочным дисплеем без вырезов, однако технические ограничения заставили пересмотреть конструкцию. Теперь в экране, по предварительным данным, всё же останется отверстие для фронтальной камеры.

iPhone 20 Pro должен выйти в 2027 году, к 20-летию оригинального iPhone. По информации китайского источника, на которую ссылается PhoneArena, Apple уделяет этой модели повышенное внимание: компании необходимо избежать проблем, сопровождавших появление складного iPhone Duo. Первые партии складного устройства, как утверждается, столкнулись с повреждениями экранов и дефицитом в продаже.

От идеи изогнутого дисплея без рамок Apple, судя по утечке, полностью не отказалась. Однако первоначальный вариант с экраном без каких-либо вырезов оказался недостижимым на нынешнем этапе разработки. В качестве дополнительной меры защиты компания якобы рассматривает возвращение титанового корпуса, который должен снизить риск повреждения открытой поверхности дисплея при падениях.

Также сообщается о возможном выпуске ограниченной специальной версии iPhone 20 Pro. Пока это предварительные сведения, а не подтверждённые характеристики будущего смартфона. Apple официально не раскрывала ни конструкцию юбилейной модели, ни планы по её специальной версии.

Источник: phonearena