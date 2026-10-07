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Apple могла пересмотреть конфигурацию памяти iPhone 18 Pro и складного iPhone Duo. По данным инсайдера Instant Digital, на этапе разработки компания рассматривала 16 ГБ оперативной памяти, но в итоге выбрала 12 ГБ.

Информация появилась в короткой публикации на Weibo. Источник не уточнил, когда именно Apple планировала использовать 16 ГБ и на каком этапе отказалась от этой конфигурации. Возможной причиной называют глобальный дефицит микросхем памяти и рост стоимости компонентов.

Для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max объём 12 ГБ уже подтверждается данными Xcode 27. Это столько же, сколько получили модели iPhone 17 Pro. Складной iPhone Duo в базе Xcode пока не обнаружен, поэтому его объём оперативной памяти остаётся предположительным.

Ожидается, что iPhone Duo будет использовать тот же чип A20 Pro, что и iPhone 18 Pro. Поэтому аналитики предполагают аналогичную конфигурацию на 12 ГБ, но Apple это не подтверждала.

Компания официально не указывает объём оперативной памяти в спецификациях iPhone. Вместо этого Apple делает акцент на производительности A20 Pro, аппаратных ускорителях для ИИ и увеличенной пропускной способности памяти.

Даже при 12 ГБ ОЗУ новые устройства должны поддерживать функции Apple Intelligence и многозадачность. Однако меньший объём может ограничить запас для будущих возможностей искусственного интеллекта по сравнению с первоначальным планом.

iPhone 18 Pro уже представлен Apple, а складной iPhone Duo должен поступить в продажу 23 октября 2026 года. Данные о 16 ГБ относятся к предполагаемой ранней конфигурации и не означают, что компания официально объявляла такую версию.

Источник: Android Headlines