Apple перестала автоматически менять складные смартфоны iPhone Duo с трещинами внутреннего дисплея на новые. Теперь компания намерена в большинстве случаев ремонтировать повреждённые устройства, заменяя экран и связанные с ним компоненты. Изменение политики совпало с появлением запасных частей в фирменных магазинах Apple и авторизованных сервисных центрах.

Первые жалобы на трещины вдоль линии сгиба появились вскоре после начала продаж смартфона 23 октября 2026 года. Некоторые владельцы сообщали о повреждениях уже после нескольких открытий корпуса. Apple признала, что проблема затронула небольшое количество устройств из отдельных ранних партий, но не назвала точное число бракованных смартфонов и не раскрыла причину дефекта.

При типичном ремонте специалисты будут менять внутренний дисплей, дисплейный модуль вместе с шарниром и оба аккумулятора. Несмотря на масштаб замены компонентов, такой ремонт обходится Apple дешевле полной замены смартфона, в котором также придётся учитывать стоимость процессора и микросхем памяти. Владельцам iPhone Duo с AppleCare+ по-прежнему доступен экспресс-обмен устройства.

Поводом для нового внимания к проблеме стало повреждение смартфона южнокорейской стримерши прямо во время трансляции. При открытии корпуса раздался характерный щелчок, после чего на экране появилась трещина с яркими полосами вдоль сгиба. При повторной попытке раскрыть устройство повреждение увеличилось. По одной из версий, которую ранее выдвинули специалисты iFixit, причиной может быть центральная опорная планка шарнира: при складывании она якобы недостаточно отходит назад и давит на внутренний экран. Однако эта версия пока не подтверждена Apple.

Источник: notebookcheck