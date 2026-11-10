Apple и Samsung готовят стекло нового типа для складных смартфонов: тонкая центральная часть и усиленные края могут появиться в 2028 году

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Apple и Samsung готовят новое поколение складных экранов, в которых изменят конструкцию защитного стекла. Вместо материала одинаковой толщины по всей площади производители хотят использовать более сложную структуру: центральную часть сделают тоньше, а остальные участки, не участвующие в сгибании, заметно толще. Первые смартфоны с такой технологией могут появиться в 2028 году.

Автор: Georgiy Lyamin Источник: unsplash.com

Речь идет об ультратонком стекле UTG, которое используется в современных складных устройствах. Сейчас оно имеет практически одинаковую толщину по всей поверхности. Однако такая конструкция ограничивает возможности производителей: стекло должно оставаться достаточно тонким, чтобы выдерживать регулярное складывание, но при этом защищать расположенный под ним экран.

Новая разработка должна решить эту проблему за счет разделения стекла на несколько зон с разной толщиной. По данным ZDNet, наиболее тонким останется участок непосредственно на месте сгиба, тогда как остальные части получат дополнительное усиление. Это позволит сделать конструкцию прочнее, не усложняя складывание дисплея. При этом переход между участками разной толщины потребуется заполнить специальным материалом, который не будет отличаться от стекла по оптическим свойствам.

Компании рассчитывают определиться с внедрением технологии в конце 2027 года. Если планы не изменятся, серийное производство новых стеклянных элементов начнется с расчетом на использование в устройствах 2028 года.

У Apple и Samsung уже сейчас есть различия в устройстве складных дисплеев. В iPhone Duo предусмотрены два слоя ультратонкого стекла: один защищает экран сверху, а другой расположен под OLED-панелью и помогает сделать складку менее заметной. Samsung пока использует для нижнего слоя титан, но также работает над переходом на UTG.

Примечательно, что в этой сфере Apple сотрудничает с китайской Lens Technology, поставляющей ультратонкое стекло. При этом за гибкие OLED-панели для iPhone Duo отвечает Samsung Display, которая, согласно данным The Korea Herald, остается единственным поставщиком таких экранов для складного смартфона Apple.

Источник: 3Dnews

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