По сообщениям инсайдеров, Apple планирует сделать нечто довольно необычное с iPhone 18e. Телефон получит гораздо больший блок камер, хотя у него по-прежнему будет только одна камера.

Визуализация iPhone 18e Автор: YandexART Источник: ya.ru

Информация поступила от инсайдера Engadget, который видел файлы CAD, демонстрирующие дизайн будущего iPhone 18e. Источником информации считается человек, связанный с цепочкой поставок Apple, который ранее точно сообщал о цветах iPhone 17 и 18 Pro до их запуска. Конечно, это не официальное объявление, и внешний вид устройства ещё может измениться.

Само изменение интересно прежде всего потому, что Apple, как ожидается, откажется от очень минималистичного дизайна, использованного в iPhone 17e. В текущей модели один объектив камеры выступает прямо из задней панели телефона, в то время как микрофон и светодиодная вспышка имеют свои собственные отверстия в стекле. Таким образом, компания отказалась от классического блока камер, который в последние годы разросся до больших размеров.

Ожидается, что iPhone 18e пойдет в совершенно противоположном направлении. Документация CAD, с которой ознакомилось издание Engadget, показывает почти квадратный, выступающий модуль размером примерно 28 x 35 мм. В нем разместятся камера, светодиодная вспышка и задний микрофон. Это не просто говорит о более дорогих iPhone. Engadget указывает на сходство с дизайном, использованным в iPad Pro M5. И вот здесь начинается самое интересное.

Можно было бы предположить, что, поскольку Apple выделяет так много места на задней панели телефона, она использует его для добавления второй камеры. Но ничего подобного. Согласно имеющейся информации, iPhone 18e продолжит использовать одну заднюю камеру. Изменение в основном касается расположения компонентов и дизайна устройства.

Сообщается, что на тех же CAD-материалах изображены не только iPhone 18e, но и стандартный iPhone 18, а также iPhone Air 2. Для последнего планируются гораздо более значительные изменения в плане удобства использования. Документация подтверждает более ранние сообщения о добавлении второй задней камеры. Ожидается, что объективы будут расположены рядом, горизонтально. В других более ранних сообщениях, в том числе от Марка Гурмана, Digital Chat Station и аналитика Джеффа Пу, упоминалось включение сверхширокоугольной камеры.

Ожидается, что Apple добьется этого без увеличения толщины самого телефона. Толщина iPhone Air 2, как ожидается, останется на уровне 5,6 мм. Однако модуль камеры станет толще: по данным Engadget, он увеличится с 3,45 до 3,8 мм. Эта разница составляет всего 0,35 мм, поэтому, глядя только на цифры, можно предположить косметические изменения. Однако в устройствах, разработанных с учетом долей миллиметра, такие изменения могут многое рассказать о том, где дизайнеры ищут дополнительное пространство.

Стандартный iPhone 18 также станет тяжелее — но только в плане камеры

Еще одна новость касается бюджетного iPhone 18. По всей видимости, здесь не будет революции в дизайне. Материалы CAD указывают на то, что текущий дизайн будет сохранен, но модуль камеры в этой модели также станет толще: с 3,45 до 3,8 мм. Стоит внимательнее следить за будущими утечками информации о самих сенсорах.

В бюджетных iPhone Apple использует 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX904, начиная с серии 15. Увеличение толщины модуля в iPhone 18 может, следовательно, сопровождаться изменениями в камере, но на данном этапе нет оснований считать улучшенный сенсор подтвержденным.

За изменениями в аппаратной части скрывается нечто более важное, чем просто изменение формы блока камер. Изменился подход Apple к запуску ключевой линейки продуктов. iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone Duo дебютировали осенью, в то время как стандартные iPhone 18 и 18e, как ожидается, появятся позже. Согласно предыдущим сообщениям, более доступная версия семейства ожидается весной, хотя Apple официально не подтвердила дату запуска. Марк Гурман из Bloomberg предположил, что iPhone 18e выйдет в феврале или марте.

Это гораздо более масштабное изменение, чем может показаться. Долгие годы осень была временем, когда пользователи получали практически полную картину нового поколения iPhone. Теперь же каталог разрабатывается поэтапно. Осенью в центре внимания оказываются самые дорогие и привлекательные модели, а через несколько месяцев Apple может возобновить маркетинговые усилия, ориентированные на более массовые устройства. В результате компания получает два больших окна для презентации продуктов вместо одного. И у покупателей, просто пытающихся определить, когда разумно покупать iPhone, появляется ещё одна причина подумать: «Может быть, всё-таки стоит подождать».

iPhone 18e обещает стать странным компромиссом

СМИ недостаточно знают о самом 18e, чтобы делать какие-либо выводы. Утечки пока связывают его с такими характеристиками, как процессор A20, изготовленный по 2-нм техпроцессу, и 6,1-дюймовый дисплей с частотой обновления 60 Гц. Также есть сообщения о модеме Apple C2. Однако эта информация остаётся неофициальной, и подробные характеристики устройства ещё не подтверждены.

Если же дисплей с частотой 60 Гц действительно появится в телефоне поколения 2027 года, обсуждение миллиметров размера блока камер может быстро отойти на второй план. В сегменте, где дисплеи с высокой частотой обновления давно перестали быть роскошью, 60 Гц будет казаться компромиссом, который всё труднее оправдать с точки зрения цены.

И еще один момент: в мире телефонов потребители привыкли к тому, что производителям требуются все более крупные дисплеи, потому что они вмещают в них все больше и больше камер. Apple, возможно, просто показывает, что возможно и обратное.

Источник: Engadget