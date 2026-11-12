Apple готовит iPhone 20 Pro, который почти невозможно будет отличить от цельного стекла

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Apple готовит для юбилейного iPhone 20 Pro радикальную смену дизайна: дисплей загнётся по всем четырём сторонам корпуса, а привычные механические кнопки могут исчезнуть. Последний раз компания настолько серьёзно меняла внешность флагмана при переходе на iPhone X в 2017 году.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Стекло будет закрывать не только переднюю панель, но и заходить на боковые грани, визуально скрывая металлическую рамку. По данным утечек, iPhone 20 Pro получит экран диагональю 6,41 дюйма, а Pro Max — 6,96 дюйма. Для сравнения, у нынешних моделей iPhone 18 Pro и Pro Max диагонали составляют 6,3 и 6,9 дюйма.

Ещё одно изменение затронет управление. Apple испытывает твердотельные кнопки с датчиками давления и тактильной отдачей. Они сохранят привычные функции, но лишатся механического хода.

Аппаратную часть могут обновить процессор A21 Pro с 2-нм техпроцессом второго поколения, собственный фотосенсор с технологией LOFIC и аккумулятор с кремниевым анодом. Последний должен увеличить запас энергии без роста размеров батареи. Показатели динамического диапазона перспективного сенсора оцениваются в 20 ступеней экспозиции. Презентацию юбилейных моделей ожидают осенью 2027 года, однако Apple пока не подтвердила ни название устройств, ни перечисленные характеристики.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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