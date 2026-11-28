Мобильная клавиатура Gboard получила почти 77% голосов в опросе читателей PhoneArena, оставив далеко позади Microsoft SwiftKey и Samsung Keyboard. Результат показал заметный разрыв между популярными альтернативами: ближайший конкурент набрал только 11%. При этом речь идёт об опросе аудитории издания, а не о глобальной статистике использования клавиатур на Android.

В голосовании сравнивали четыре приложения: Gboard, Microsoft SwiftKey, Samsung Keyboard и Futo Keyboard. Samsung заняла третье место с результатом около 8%, а Futo получила всего 2%. На момент подготовки публикации автор PhoneArena указывал 451 голос, хотя в отображаемом на странице блоке опроса позднее фигурировали уже 479 участников. Поэтому проценты следует рассматривать как результат конкретного голосования, а не независимое исследование всего рынка.

Одно из преимуществ Gboard — набор инструментов, которые выходят далеко за пределы обычного ввода текста. Клавиатура поддерживает перевод выделенных слов на другие языки, изменение размера, плавающий режим и управление одной рукой. Пользователь также может менять оформление с помощью тем. Отдельное внимание привлекают инструменты редактирования текста, голосовой ввод, GIF и встроенный буфер обмена.

Недавно обнаруженные изменения могут сделать работу с буфером обмена удобнее. В бета-версии Gboard 18.8.0.10 нашли настройку, позволяющую увеличить срок хранения скопированного текста с одного часа до 24 часов. Предусмотрено семь вариантов: 1, 2, 3, 6, 12, 18 и 24 часа. Закреплённые элементы, как и прежде, будут храниться до ручного удаления. Ещё одно нововведение — две отдельные команды вставки: с сохранением исходного форматирования и без него. Пока обе функции обнаружены в тестовой версии, поэтому считать их доступными всем пользователям преждевременно.

Источник: phonearena