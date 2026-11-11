40 мкм против 100 мкм: Apple и Samsung меняют правила создания складных экранов

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Apple и Samsung разрабатывают новое стекло для складных смартфонов, которое будет иметь разную толщину в зависимости от участка экрана. В зоне сгиба его планируют утончить до 40 мкм, тогда как по краям толщина превысит 100 мкм. Первые устройства с такой конструкцией могут появиться в 2028 году.

Сейчас производители используют UTG одинаковой толщины по всей поверхности. В частности, в Apple iPhone Duo и Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra установлено стекло толщиной 45 мкм. Новая конструкция должна позволить сохранить гибкость в месте сгиба и усилить остальные участки экрана.

Проблема в том, что толстое стекло хуже переносит многократное складывание и может треснуть. Поэтому центральную часть предлагают вытравливать, а образовавшуюся выемку заполнять специальным материалом. Он должен иметь такие же оптические свойства, чтобы переход между участками не был заметен на дисплее.

У Apple и Samsung различаются конструкции внутренних экранов. Apple использует два слоя UTG, причём нижний толщиной 40 мкм помогает уменьшить видимость складки. Samsung пока устанавливает под OLED-панелью титан, но тоже разрабатывает вариант с дополнительным стеклянным слоем. Окончательное решение о внедрении новой технологии компании рассчитывают принять в конце 2027 года.

Источник: 3dnews