10 новых функций для смартфонов Samsung Galaxy: стабильное обновление One UI 9 добавило возможности камеры, ИИ-инструменты и улучшенную многозадачность

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Обновление One UI 9 принесло владельцам устройств Samsung не только изменения внешнего вида, но и новые инструменты для повседневного использования. Разработчики доработали камеру, расширили возможности управления жестами, добавили дополнительные средства защиты личных данных и упростили работу с несколькими приложениями.

Автор: ENG-HS Источник: unsplash.com

Одним из заметных изменений стала возможность использовать смартфон Galaxy в качестве веб-камеры компьютера. Для этого достаточно подключить устройство по USB и выбрать соответствующий режим. Камера смартфона сможет заменить встроенную веб-камеру ноутбука во время видеозвонков.

Изменения затронули и фотосъемку. Владельцы совместимых моделей получили возможность сохранять снимки в разрешении 24 Мп. Кроме того, инструменты редактирования с использованием ИИ научились самостоятельно находить лишние объекты на фотографиях. Появилась и функция изменения формата видео, позволяющая адаптировать горизонтальные записи для вертикальных роликов.

Еще одно нововведение касается управления смартфоном. Пользователи могут назначать разные действия на жесты несколькими пальцами, а голосового помощника Bixby теперь можно вызвать, просто поднеся устройство ко рту. В строке состояния также появилась возможность отображать текущую скорость интернет-соединения.

Компания добавила новый индикатор конфиденциальности, который показывает, какие приложения обращаются к местоположению пользователя. А владельцы устройств с большими экранами получили возможность одновременно размещать на дисплее до трех приложений.

Полезные изменения появились и в «Галерее»: теперь система может автоматически распределять скриншоты по категориям и находить нужные изображения по текстовому запросу. Игровая панель Game Booster тоже стала доступнее — ее можно открыть прямо во время игры, не возвращаясь на рабочий стол.

Наконец, компания расширила возможности ИИ-подсказок, которые теперь появляются не только в переписке, но и в других разделах системы. Также доработан сканер документов: он лучше справляется с тенями, бликами и искажениями страниц, упрощая создание цифровых копий даже из книг и мятых листов.

Источник: Engadget

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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