Вес 59 г и захват для болтов с поврежденными гранями: Knipex выпустила карманные плоскогубцы TwinGrip XS

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Компания Knipex представила компактные плоскогубцы TwinGrip XS, которые можно носить в кармане и использовать для ремонта в домашних условиях или обслуживания велосипеда. Длина инструмента составляет около 10 см, а вес — всего 59 г. Новинка стала самой маленькой моделью в серии, выпускаемой с 2021 года.

Автор: Knipex Источник: www.knipex.com

Главная особенность конструкции заключается в возможности захватывать крепеж с разных сторон. Помимо обычных рабочих поверхностей, плоскогубцы получили дополнительные зубцы на передних концах губок. Они помогают захватывать и проворачивать винты и болты, в том числе с поврежденными гранями, которые уже не получается открутить обычной отверткой или ключом.

Передний захват пригодится и в тех случаях, когда вокруг крепежа почти нет свободного места. Компактные размеры позволяют работать там, где полноразмерными инструментами пользоваться неудобно. При этом губки можно регулировать, подстраивая их раскрытие под размер детали.

Автор: Knipex Источник: www.knipex.com
Автор: Knipex Источник: www.knipex.com

Новинка подходят для захвата круглых болтов диаметром до 12 мм. При боковом захвате инструмент также рассчитан на шестигранный крепеж размером до 10 мм. Зубцы проходят специальную закалку, которая помогает им сохранять рабочие свойства при регулярном использовании.

Рукоятки получили рельефную поверхность, чтобы инструмент не скользил в руках. Отдельные защитные выступы снижают риск случайно прищемить пальцы при работе. Благодаря небольшому весу плоскогубцы можно постоянно носить с собой, например в сумке с инструментами для мелкого ремонта или в велосипедном наборе.

Производитель пока не объявил стоимость новинки, но ожидается, что продажи начнутся в ближайшее время. Для сравнения, другие модели серии стоят от 30 до 60 долларов США в зависимости от размера и исполнения.

Источник: Newatlas

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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