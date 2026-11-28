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ORIONER представила на Kickstarter мультитул T4 с ножом из дамасской стали. Корпус инструмента сделан из титанового сплава Gr5, размеры составляют 76,5 на 22 на 8,2 мм, вес — 23,3 г. Складной нож длиной 51 мм выкован из дамасской стали в 110 слоёв, раскрывается одной рукой нажатием, а фиксатор защищает от случайного открытия. Рядом с ним расположен крюк-резак с пилой длиной 45 мм, тоже из дамасской стали.

Кроме режущих инструментов, в корпус встроены монтировка, две шлицевые насадки разного размера, шестигранники на 4 и 6 мм и открывалка для бутылок. Есть и отверстие для ключей. Механизм сделан без пружины, по заявлению разработчиков, он выдержал более 80 тысяч циклов.

Модульность T4 обеспечивает магнитный соединитель и растягивающийся шнур длиной от 42 до 110 см. К нему можно прикрепить ключи, телефон, бутылку с водой, фонарь или бейдж.

Мультитул выпускают в двух цветах: титановый с синим кольцом для ключей и чёрный с золотистым.

Участие в кампании стоит от 39 долларов за сам T4, комплект со шнуром и магнитным соединителем обойдётся от 45 долларов.

Источник: Kickstarter