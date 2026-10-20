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Компания MeTool представила многофункциональный инструмент SceptriX, в котором объединила несколько полезных приспособлений в корпусе размером с обычную ручку. Новинка предназначена для повседневного использования, поездок и активного отдыха. Устройство можно носить в кармане или закрепить на одежде с помощью съемной клипсы.

Корпус изготовлен из титана пятого класса с применением станков с ЧПУ. Длина инструмента составляет 164 мм, а вес — около 66 г. Конструкция предусматривает отдельные модули, которые можно использовать независимо друг от друга.

В верхней части расположен светодиодный фонарь яркостью до 200 люмен. Он поддерживает несколько режимов освещения, включая стробоскоп, и способен работать до 10 часов при минимальной яркости. Заявленная дальность светового луча достигает 50 метров.

На противоположном конце находится наконечник для разбивания стекла в экстренных ситуациях. После его снятия открывается доступ к сменному режущему элементу длиной 25 мм, который подходит для разрезания бумаги или открытия упаковки.

В состав устройства также входят графитовый стержень для письма и магнитная отвертка. Пишущий элемент можно менять по мере износа, а аккумулятор фонаря допускает самостоятельную замену. Внутри корпуса также предусмотрено место для трех бит диаметром 4 мм.

Производитель предусмотрел дополнительные аксессуары, в том числе огниво для разведения огня и светящиеся тритиевые элементы. Для корпуса доступны разные варианты отделки, включая черный и золотистый.

Сейчас производитель собирает средства на производство новинки через Kickstarter. На этапе краудфандинга заявленная цена начинается от 115 долларов США, тогда как ожидаемая розничная стоимость составляет 180 долларов США. Начало международной доставки запланировано на февраль.

Источник: Newatlas