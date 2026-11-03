Отвертка сама распознает винты, подбирает насадки и регулирует усилие: Arrowmax выпустила Arrowspace S1 с ИИ-функциями

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Компания Arrowmax выпустила электрическую отвертку Arrowspace S1, которая использует искусственный интеллект для определения типа и размера винтов. Устройство оснащено камерой и специальным программным обеспечением, позволяющим не только распознавать крепеж, но и подбирать подходящие биты. Кроме того, система самостоятельно устанавливает необходимый крутящий момент в зависимости от выполняемой работы.

Для определения винта пользователю достаточно поднести к нему специальный выдвижной щуп, расположенный рядом с камерой. После этого отвертка делает снимок, а программное обеспечение анализирует изображение и определяет параметры крепежа. Информация о найденном винте отображается в приложении для смартфона, где можно узнать, какую насадку следует использовать.

Еще одна особенность модели заключается в возможности работы с интеллектуальным кейсом. Он оснащен небольшим сенсорным экраном и светодиодными индикаторами, которые помогают найти нужную биту среди остальных насадок. Всего для новинки предусмотрено 52 сменные биты. Отвертка также самостоятельно выбирает усилие затяжки, чтобы снизить вероятность повреждения небольших винтов и деталей при ремонте.

Устройство предназначено для обслуживания электроники, часов, очков и другой техники, в которой используются небольшие крепежные элементы. Встроенного аккумулятора на 600 мАч хватает примерно на 900 операций с винтами. Для зарядки предусмотрен разъем USB Type-C.

Разработка уже заметно превысила первоначальную цель сбора на Kickstarter. Стоимость отвертки начинается примерно с 80 долларов, а полный комплект с интеллектуальным кейсом и 52 насадками оценен примерно в 130 долларов.

Источник: Notebookcheck