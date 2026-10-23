Одна карманная отвертка на 14 бит вместо целого набора: Ant Design представила титановую Apex V2 со сменными отсеками для насадок

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| Новость | Инструменты и запчасти

Ant Design выпустила Apex V2 — компактную отвертку с раскладной конструкцией и встроенным отсеком для сменных насадок. Инструмент предназначен для повседневного ношения и позволяет иметь под рукой сразу несколько типов бит, не занимая место отдельным набором.

Автор: Ant Design Источник: antdesign.com

Корпус устройства выполнен из титана. Держатель насадок складывается внутрь и фиксируется в двух положениях: прямом и под углом 90 градусов. Первый вариант подходит для обычного закручивания винтов, а второй позволяет удобнее удерживать инструмент и прикладывать больше усилий при работе. Магнитный наконечник удерживает биту, так что ее не нужно дополнительно закреплять.

Автор: Ant Design Источник: antdesign.com

Главная особенность новинки заключается в сменных магазинах для насадок. Покупателям предложат три варианта: компактный набор из пяти бит для повседневных задач, отсек с восемью насадками для домашнего ремонта и версию с 14 миниатюрными битами для работы с электроникой, очками и другими небольшими предметами. Магазин можно быстро извлечь из корпуса, чтобы заменить нужную насадку или установить другой комплект.

Отдельные держатели позволяют хранить дополнительные биты и закреплять их на металлических поверхностях, например на стенке инструментального шкафа. При этом сам инструмент остается компактным: его размеры составляют 9,8 x 3,7 x 1,5 см, а масса находится в пределах 146-161 г.

Автор: Ant Design Источник: antdesign.com
Автор: Ant Design Источник: antdesign.com

В оснащение также входят разметочная шкала на корпусе и съемная клипса для крепления на поясе. Среди дополнительных аксессуаров предусмотрен удлинитель с пузырьковым уровнем. При необходимости можно установить специальные светящиеся элементы, которые помогают находить инструмент в темноте.

Сейчас производитель собирает средства на выпуск новинки на Kickstarter. Стартовая цена комплекта с одним магазином составляет $80, тогда как после начала розничных продаж производитель планирует продавать его за $130. Дополнительные магазины и аксессуары можно приобрести отдельно.

Источник: Newatlas

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