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Компания ToolDance подготовила к запуску настольный фрезерный станок X1, способный обрабатывать титан, сталь и алюминий без необходимости вручную программировать каждый этап работы. Система объединяет автоматическую подготовку операций, измерение заготовки и смену инструмента. Кампания на Kickstarter должна стартовать 15 октября 2026 года.

Рабочая зона станка составляет 400 x 265 x 180 мм. Шпиндель мощностью 1,5 кВт развивает до 24 000 об/мин, а заявленная повторяемость позиционирования достигает +-0,01 мм. Встроенный магазин автоматически меняет инструменты и вмещает девять позиций. При этом масса установки составляет около 110 кг, поэтому для неё потребуется прочный рабочий стол.

Подготовку обработки выполняет программа ToolDance Studio. Она проверяет, можно ли изготовить деталь выбранным способом, предлагает варианты закрепления заготовки, подбирает инструмент и строит траектории резания. Датчик структурированного света и контактный измерительный щуп помогают автоматически определить положение детали. Для сложных изделий предусмотрены дополнительные четырёх- и пятиосевые модули.

В испытаниях производитель показал обработку титанового сплава Grade 5 (Ti-6Al-4V) от чернового прохода до чистовой обработки. В отдельной проверке координатно-измерительная машина зафиксировала для элемента номинальной длиной 160 мм значения 160,0176 и 160,0193 мм. Это результаты отдельных тестов компании, а не гарантия такой точности для любых деталей и материалов. Базовая версия X1 рассчитана на три оси, а поставки производитель планирует начать в первом квартале 2027 года.

Источник: tooldance