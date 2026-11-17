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Компания Aura представила компактный мультитул GripX, главной особенностью которого стала необычная конструкция для захвата и фиксации небольших предметов. В отличие от привычных многофункциональных инструментов с ножами и отвертками, новинка ориентирована на ремонт, работу с мелкими деталями и различные поделки.

Основу мультитула составляют плоскогубцы с регулируемыми губками. Они позволяют удерживать предметы разной формы, в том числе небольшие гайки, шайбы и детали, с которыми неудобно работать руками. Инструмент также пригодится для извлечения гвоздей, выпрямления погнутых штифтов и фиксации элементов во время пайки. Специальный механизм дает возможность менять ширину раскрытия губок, не повреждая обрабатываемые поверхности.

Помимо плоскогубцев, производитель предусмотрел еще несколько инструментов. В корпус встроены гаечный ключ, зажим для временной фиксации деталей, кусачки для проволоки и шестигранный ключ с Т-образной рукояткой. Такой набор рассчитан на выполнение разных задач без необходимости постоянно менять инструменты. В частности, мультитул можно использовать при сборке мебели, ремонте электроники и изготовлении различных изделий своими руками.

Мультитул выпускается в двух исполнениях. Версия из нержавеющей стали весит 127,6 г, а более легкая модель из титанового сплава — менее 85 г. Предусмотрены черный и серебристый варианты оформления. Благодаря небольшим размерам устройство можно носить в кармане, также для него предлагается кожаный чехол.

Сейчас производитель собирает средства на производство новинки через Kickstarter. В рамках кампании стальная версия стоит 42 доллара США, титановая — 61 доллар США. Начало поставок заказчикам по всему миру запланировано на январь 2027 года.

Источник: Newatlas