Корпус зажигалки Zippo превратили в миниатюрный набор инструментов с выдвижной трещоткой

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| Новость | Инструменты и запчасти

Пустой корпус зажигалки Zippo получил вторую жизнь в качестве карманного набора для мелкого ремонта. Автор проекта Tiny Tool Shop разместил внутри него миниатюрную трещотку, две сменные биты и удлинитель для универсального ножа Klein. Вместо стандартного механизма зажигания установили напечатанный на 3D-принтере вкладыш, который удерживает инструменты в отдельных ячейках и не даёт им свободно перемещаться.

Автор: Tiny Tool Shop/Zippo Источник: www.yankodesign.com

Самая интересная деталь конструкции — механизм извлечения трещотки. Пружина от одноразовой зажигалки Bic выталкивает инструмент через небольшое отверстие в задней стенке корпуса. Решение позволяет достать плотно уложенную деталь, не вытряхивая всё содержимое. В конструкцию также встроили магниты: с их помощью набор можно закрепить на металлической поверхности, чтобы освободить руки во время ремонта.

Автор: Tiny Tool Shop/Zippo Источник: www.yankodesign.com

В основе проекта лежит трещотка Crom с посадочным размером 1/4 дюйма, рассчитанная на стандартные шестигранные биты. Две прецизионные насадки Steinwhale изготовлены из стали S2, а удлинитель Klein помогает работать с крепежом в труднодоступных местах. Компоновка рассчитана на конкретные инструменты, поэтому для повторения проекта потребуются подходящие комплектующие, корпус Zippo и собственный 3D-печатный вкладыш. Это самодельная конструкция, а не серийный продукт Zippo.

Источник: yankodesign

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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