Электрическая отвертка 52 в 1, которая сама распознает винты и подбирает насадку: Arrowmax представила Arrowspace S1

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Компания Arrowmax разработала электрическую отвертку Arrowspace S1, которая самостоятельно распознает винты и помогает подобрать подходящую насадку. Устройство предназначено прежде всего для точных работ с мелкими креплениями, которые используются в смартфонах, компьютерах, часах и другой электронике.

Для определения типа винта предусмотрена встроенная камера. Пользователю достаточно поднести специальный выдвижной зонд к головке крепежа, после чего система проанализирует изображение и определит необходимый размер биты. Это позволяет не перебирать насадки вручную и снижает вероятность повреждения винта из-за неправильно подобранной отвертки.

После распознавания крепежа информация появляется на экране специального кейса или в приложении для смартфона. Сам кейс также подсвечивает место хранения нужной насадки. Кроме того, отвертка автоматически выбирает рекомендуемый диапазон крутящего момента, чтобы уменьшить риск повреждения резьбы при затягивании. Пользователю остается установить подходящую биту и удерживать инструмент во время работы.

Отвертка получила алюминиевый корпус и небольшой OLED-дисплей, на котором отображаются заряд аккумулятора, усилие затяжки и направление вращения. Встроенная батарея на 600 мА·ч обеспечивает до 90 минут непрерывной работы. По данным производителя, этого достаточно для закручивания примерно 900 винтов. Зарядка через USB-C занимает чуть больше часа.

В комплект входят 52 насадки из стали S2, рассчитанные на работу с мелкими деталями электроники и других устройств. Все принадлежности размещаются в алюминиевом кейсе.

Производитель собирает средства на выпуск новинки через Kickstarter. Стоимость комплекта начинается от 130 долларов США.

Источник: Newatlas