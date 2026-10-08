Американская компания Tortoise Gear, которая делает аксессуары для Victorinox по лицензии, представила Lamprey91: клипсу для крепления швейцарского ножа длиной 91 мм к карману. Разработчик заявляет, что она подходит ко всем ножам Victorinox этого размера со скрытыми заклёпками, старым и новым. Ставится клипса без инструментов, винтов и доработки корпуса: её заводят под накладку рукояти и защёлкивают на заклёпках. По словам компании, установка занимает несколько секунд, а изделие не мешает ни одному из инструментов ножа, включая кольцо для ключей.

Клипсу делают в Калифорнии из закалённой и пассивированной нержавеющей стали, которую разработчик называет сталью аэрокосмического класса. Наверху есть отверстие под темляк, например из паракорда 550, так что кольцо ножа остаётся свободным. При желании фиксирующие лепестки можно загнуть перед установкой, и клипса останется на ноже насовсем.

Кроме того, клипса работает как отвёртка: в неё вставляют биту с шестигранным хвостовиком 4 мм, в том числе из наборов Victorinox.

Для ножей других размеров, винтажных моделей с открытыми заклёпками, ножей Wenger и моделей с накладками Alox клипса не рассчитана. За Lamprey91 на краудфандинге просят 25 долларов США, отправки заказов запланированы на февраль 2027 года.

Источник: Gear Patrol