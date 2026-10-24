Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания DEWALT представила комплект аккумуляторной дрели-шуруповёрта ATOMIC DCD794B с батареей POWERSTACK ёмкостью 1,7 А·ч. Основная особенность инструмента — компактная конструкция: длина головной части составляет всего 14,9 см, что облегчает работу в узких нишах и других труднодоступных местах. Комплект ориентирован на задачи, где важны сочетание мощности и небольших габаритов.

Дрель оснащена бесщёточным электродвигателем, развивает мощность до 404 UWO и поддерживает частоту вращения до 1650 об/мин без нагрузки. Для сравнения, DEWALT заявляет для этой модели прирост мощности до 16% относительно DCD771 при использовании одинаковых аккумуляторов DCB203. Оснастка фиксируется быстрозажимным храповым патроном диаметром 13 мм, а встроенная светодиодная подсветка помогает работать при недостаточном освещении.

В комплект входит аккумулятор POWERSTACK DCBP034 ёмкостью 1,7 А·ч. По данным DEWALT, эта батарея обеспечивает до 50% больше мощности по сравнению с аккумулятором DCB203 на 2 А·ч; производитель также заявляет об увеличенном ресурсе циклов зарядки. Эти показатели относятся к сравнению батарей, а не означают автоматического прироста мощности самой дрели на 50%. Зарядное устройство в комплект не входит.

Источник: acmetools