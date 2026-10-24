DEWALT выпустила компактную аккумуляторную дрель с длиной корпуса 14,9 см и мощностью 404 UWO

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Инструменты и запчасти

Компания DEWALT представила комплект аккумуляторной дрели-шуруповёрта ATOMIC DCD794B с батареей POWERSTACK ёмкостью 1,7 А·ч. Основная особенность инструмента — компактная конструкция: длина головной части составляет всего 14,9 см, что облегчает работу в узких нишах и других труднодоступных местах. Комплект ориентирован на задачи, где важны сочетание мощности и небольших габаритов.

Автор: DEWALT Источник: www.acmetools.com

Дрель оснащена бесщёточным электродвигателем, развивает мощность до 404 UWO и поддерживает частоту вращения до 1650 об/мин без нагрузки. Для сравнения, DEWALT заявляет для этой модели прирост мощности до 16% относительно DCD771 при использовании одинаковых аккумуляторов DCB203. Оснастка фиксируется быстрозажимным храповым патроном диаметром 13 мм, а встроенная светодиодная подсветка помогает работать при недостаточном освещении.

Автор: DEWALT Источник: www.acmetools.com

В комплект входит аккумулятор POWERSTACK DCBP034 ёмкостью 1,7 А·ч. По данным DEWALT, эта батарея обеспечивает до 50% больше мощности по сравнению с аккумулятором DCB203 на 2 А·ч; производитель также заявляет об увеличенном ресурсе циклов зарядки. Эти показатели относятся к сравнению батарей, а не означают автоматического прироста мощности самой дрели на 50%. Зарядное устройство в комплект не входит.

Источник: acmetools

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему советские розетки были рассчитаны на 6 А, а современные на 16 А

На старых советских розетках нередко можно увидеть маркировку 6 А, а на современных чаще встречается 16 А. Внешне они похожи, но допустимая нагрузка различается почти втрое. При напряжении 220 В...

Парадокс «Веги-300-стерео»: почему советская радиола с надписью «стерео» ловила только моно

Советская аудиотехника конца 1980-х годов нередко таит в себе технические решения, способные вызвать у радиолюбителей искреннее удивление. Настольная радиола третьего класса «Вега-300-стерео»,...

Карта древних дождей выдала точные районы, где на Марсе могла зародиться жизнь

В 2018 году автоматическая лаборатория марсохода Curiosity провела анализ образцов древней спрессованной глины на дне кратера Гейл. Возраст этих отложений, сформировавшихся на дне глубокого озера,...

Люди с мозгом больше нашего: редкие черепа из Китая впервые показали, как выглядели древние денисовцы

На протяжении полутора десятилетий в науке об эволюции человека существовало серьезное противоречие между данными генетики и классической антропологии. В 2010 году генетики расшифровали ДНК из...