DeWalt выпустила аккумуляторную торцовочную пилу с шириной реза до 356 мм

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Аккумуляторная торцовочная пила DeWalt DCS785B получила комплект с батареей на 8 А·ч, зарядным устройством и складной рабочей стойкой. Набор DCS785BK рассчитан на монтажные и столярные работы, где нужно резать крупные деревянные заготовки без постоянного подключения инструмента к электросети.

Автор: DeWalt Источник: www.acmetools.com

Пила оснащена диском диаметром 305 мм и протяжным механизмом, который позволяет выполнять поперечные резы шириной до 356 мм. Двусторонний наклон режущего узла помогает делать угловые пропилы в обоих направлениях. По данным DeWalt, это модель с наибольшей шириной реза среди аккумуляторных торцовочных пил производителя на платформе 20V MAX.

Система рекуперативного торможения Cut.Capture.Charge возвращает часть энергии при торможении диска, помогая экономить заряд аккумулятора. По данным производителя, одной батареи на 8 А·ч хватает максимум на 371 рез в плинтусе из МДФ толщиной около 83 мм или на 153 реза обработанной под давлением древесины сечением 102 x 102 мм. Встроенная система пылеудаления улавливает до 97% пыли при определённых условиях испытаний.

Автор: DeWalt Источник: www.acmetools.com

В комплект также входит алюминиевая стойка DWX723, рассчитанная на нагрузку до 227 кг и работу с заготовками длиной до 4,9 м. Её можно сложить для перевозки и хранения. По данным магазина Acme Tools, набор DCS785BK включает пилу, аккумулятор, зарядное устройство и стойку; заявленная цена комплекта на странице продавца — 599 долларов.

Источник: acmetools

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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