10 инструментов в корпусе весом 172 г: Nextool представила компактный мультитул W20 Pro с разводным ключом и плоскогубцами

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Компания Nextool представила W20 Pro — карманный мультитул, который объединяет возможности разводного ключа и плоскогубцев. В сложенном виде он напоминает обычный ключ, но при необходимости его можно разложить и получить сразу несколько инструментов для ремонта. Всего производитель заявляет 10 функций.

Основой конструкции стал разводной ключ с регулируемыми губками, способными захватывать крепеж размером до 25 мм. В отличие от обычных моделей, здесь предусмотрен трещоточный механизм. Он позволяет вращать гайки и болты в ограниченном пространстве, не снимая инструмент после каждого движения. Направление работы меняется простым переворачиванием ключа.

Если требуется использовать плоскогубцы, достаточно раздвинуть и повернуть рукоятки. В распоряжении пользователя оказываются сразу несколько вариантов захвата, кусачки для проволоки и приспособление для обжима электрических контактов. Таким образом, один инструмент подходит не только для работы с крепежом, но и для небольших электротехнических задач.

В корпусе также спрятаны дополнительные приспособления: напильник, небольшой режущий элемент и держатель для сменных бит. Последний превращается в отвертку и комплектуется двусторонней насадкой с крестовым и плоским наконечниками. Кроме того, предусмотрены небольшой рычаг для поддевания предметов и клипса, позволяющая закрепить мультитул на кармане.

Вес мультитула составляет 172 г. Новинка получилась немного тяжелее базового W20, но получила более прочную конструкцию. При этом она заметно компактнее старшей модели W40, которая весит 313 г. Таким образом, компания предлагает промежуточный вариант для тех, кому нужны возможности сразу нескольких инструментов без необходимости носить с собой полноценный набор.

Стоимость новинки составляет 50 долларов США. Для сравнения, младшая модель W20 продается за 33 доллара, а более крупный W40 оценен в 60 долларов.

Источник: Newatlas